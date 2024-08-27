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Брат убитой Салтанат Нукеновой подал иск на Куандыка Бишимбаева

Брат убитой Салтанат Нукеновой подал иск на Куандыка Бишимбаева, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 12:07 Фото: Telegram/Jogargy_sot, Instagram/aitym
Айтбек Амангельды подал в суд гражданский иск к Куандыку Бишимбаеву, осужденному за убийство гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Брат убитой хочет взыскать с экс-министра материальный ущерб и компенсацию морального вреда, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из судебного кабинета.

"По гражданскому делу по иску Амангелді Айтбека к Бишимбаеву Куандыку Валихановичу о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, Нукенова Амангельды Темиршотовича, Нукенову Жумагуль Кошерхановну", – следует из материалов дела.

Судебное заседание назначено на 11:00 3 сентября.

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13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы. Вердиктом присяжных заседателей Бишимбаев признан виновным в причинении физических и психических страданий потерпевшей путем систематического нанесения побоев, совершенных в отношении лица, находящегося в материальной зависимости, а также в убийстве потерпевшей, совершенном с особой жестокостью. Байжанов признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

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