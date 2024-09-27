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Заморозки до 2 градусов ударят в Алматы

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес, парк, осенний парк, парк осенью, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 15:04 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Если в Шымкенте на выходных температура воздуха прогреется до 24 градусов, то жителей Алматы ждут заморозки. В Астане тем временем пройдет дождь. Что еще ожидать от погоды 28, 29 и 30 сентября 2024 года, рассказали Zakon.kz в РГП "Казгидромет".

Астана

  • 28 сентября: переменная облачность, ночью и утром – дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +15+17°.
  • 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +18+20°.
  • 30 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+21°.

Алматы

  • 28 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2+4°, на поверхности почвы заморозки -2°, днем +13+15°.
  • 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +17+19°.
  • 30 сентября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +19+21°.

Шымкент

  • 28-29 сентября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +21+23°.
  • 30 сентября: переменная облачность, утром и днем – дождь, гроза. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +22+24°.

Ранее метеорологи убедили казахстанцев, что осень окончательно вступила в свои права. Впервые синоптики спрогнозировали заморозки на юго-востоке Казахстана.

Тем временем в горах Алматы уже выпал снег. Корреспондент Zakon.kz отправился на высокогорный каток "Медеу" и запечатлел красивые моменты. Белые нотки на оранжевом и зеленом цветах выглядят весьма атмосферно.

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Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент 2024 год Выходные Заморозки Прогноз погоды
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