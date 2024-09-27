В Казахстане уже привились против гриппа более 26 тысяч человек

Вакцинация началась с 15 сентября. Получить прививку можно во всех медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что эпидемические вспышки заболеваемости ОРВИ/гриппа начинаются с середины октября. А пик заболеваемости приходится на январь и февраль. Наиболее эффективный метод профилактики этого заболевания – вакцинация.

"В Казахстане для вакцинации против гриппа подлежащего населения закуплено 2 207 752 доз вакцины "ГРИППОЛ +" производства России. В республике привито против гриппа более 26 тысяч человек, вакцинация продолжается", – сообщила пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

На бесплатной основе получить вакцину могут медицинские работники, лица, относящиеся к группам риска, состоящие на диспансерном учете, контингент домов престарелых и детских домов.

Ранее сообщалось, что главный санитарный государственный врач РК подписал постановление от 17 сентября 2024 года "Об организации и проведении вакцинации против вируса папилломы человека".