Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане уже привились против гриппа более 26 тысяч человек

Ребенок в больнице, дети в больнице, пострадавший ребенок, пострадавшие дети, ребенок, дети, детская больница , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 19:30 Фото: freepik
Вакцинация началась с 15 сентября. Получить прививку можно во всех медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что эпидемические вспышки заболеваемости ОРВИ/гриппа начинаются с середины октября. А пик заболеваемости приходится на январь и февраль. Наиболее эффективный метод профилактики этого заболевания – вакцинация.

"В Казахстане для вакцинации против гриппа подлежащего населения закуплено 2 207 752 доз вакцины "ГРИППОЛ +" производства России. В республике привито против гриппа более 26 тысяч человек, вакцинация продолжается", – сообщила пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

На бесплатной основе получить вакцину могут медицинские работники, лица, относящиеся к группам риска, состоящие на диспансерном учете, контингент домов престарелых и детских домов.

Ранее сообщалось, что главный санитарный государственный врач РК подписал постановление от 17 сентября 2024 года "Об организации и проведении вакцинации против вируса папилломы человека".

Читайте также

Осень под угрозой: дождь, снег и заморозки ожидаются в Казахстане 28 сентября
Осень под угрозой: дождь, снег и заморозки ожидаются в Казахстане 28 сентября
Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан
Дело финпирамиды Life is good на 108 млн тенге рассмотрели в Караганде
Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка
Не перезванивайте и не пересылайте: какими "страшилками" пугают друг друга казахстанцы
Николай Ежелев
Минздрав РК Казахстан 2024 год Вакцинация
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Супруга 80-летнего Майкла Дугласа поздравила его откровенным фото
Супруга 80-летнего Майкла Дугласа поздравила его откровенным фото
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: