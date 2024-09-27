В Астане два автобусных маршрутов изменили схемы движения

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С 28 сентября изменится схема движения автобусных маршрутов № 26 и № 27 в районе жилого комплекса "Бағыстан" и на участке в направлении проспекта Улы Дала, сообщает Zakon.kz.

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