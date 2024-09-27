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В Астане два автобусных маршрутов изменили схемы движения

Автобус, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 01:15 Фото: пресс-служба акимата Алматы
С 28 сентября изменится схема движения автобусных маршрутов № 26 и № 27 в районе жилого комплекса "Бағыстан" и на участке в направлении проспекта Улы Дала, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе транспортного оператора CTS.

"В схемы движения маршрутов будут добавлены три остановочных пункта, что позволит увеличить охват общественным транспортом в этом районе и сделать поездки более удобными для пассажиров", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" объявила о досрочном завершении ремонта взлетно-посадочной полосы столичной воздушной гавани. 

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