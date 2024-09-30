Хватит ли воды в Балхаше для АЭС – ответ министра Нуржигитова
Фото: primeminister.kz
Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов 30 сентября 2024 года прокомментировал вопрос о том, хватит ли воды в Балхаше для атомной станции, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что по вопросам строительства АЭС министерство консультируется со специалистами – энергетиками, а также изучает различные атомные электростанции.
"Мы видим, что технологии, которые сегодня есть, большего количества воды потреблять не будут. Поэтому тот объем воды, который даже поступает на Балхаш, сравнивая с тем количеством, которое будет нужно для АЭС, мы видим, что этот небольшой объем достаточен. Мы думаем, что не окажет большого влияния на наполняемость озера", – считает Нуржан Нуржигитов.
В целом, по его словам, во время паводков в озеро было направлено более 3,5 млрд кубов воды. Как итог, уровень воды поднялся на 23 см.
Как строительство АЭС отразится на жизни простых казахстанцев, можно узнать здесь.
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