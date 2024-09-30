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Акимат Алматинской области опроверг слухи о начале строительства АЭС

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 14:59 Фото: pexels
На территории села Улкен Алматинской области стартовало строительство атомной электростанции (АЭС) – такие недостоверные данные рассылают в Казнете. В пресс-службе акимата Жамбылского района сделали заявление по этому поводу, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь Жанна Арынбекова подчеркивает, что информация, распространяемая в видеоматериале, где посредством онлайн-сервиса, предположительно Google Maps, демонстрируются объекты, ошибочно принятые за АЭС, не соответствует действительности.

"Указанный на видео объект относится к инфраструктуре, возведенной в период реализации проекта строительства Балхашской ТЭС (БТС) в 2011 году. Проект предполагал строительство теплоэлектростанции, работающей на угле. В рамках проекта было начато строительство сопутствующей инфраструктуры, включая жилой поселок для рабочих".Жанна Арынбекова
фейк строительство АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 14:59

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Однако в 2014 году в связи с прекращением финансирования проекта строительство Балхашской ТЭС было приостановлено.

"Для внесения корректировок в картографические данные онлайн-сервиса и предотвращения дальнейшего распространения недостоверной информации направлено обращение в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП)", – говорится в заключении.

Населенный пункт Улкен основан в 1984 году. В июне 2022 года район села был выбран местом строительства атомной электростанции. Решение о возможности строительства АЭС в Казахстане будет принято на референдуме.

Ранее сообщалось, что в день референдума по вопросу строительства АЭС – 6 октября – проезд на автобусах в Астане будет бесплатным.

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