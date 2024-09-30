Акимат Алматинской области опроверг слухи о начале строительства АЭС
Пресс-секретарь Жанна Арынбекова подчеркивает, что информация, распространяемая в видеоматериале, где посредством онлайн-сервиса, предположительно Google Maps, демонстрируются объекты, ошибочно принятые за АЭС, не соответствует действительности.
"Указанный на видео объект относится к инфраструктуре, возведенной в период реализации проекта строительства Балхашской ТЭС (БТС) в 2011 году. Проект предполагал строительство теплоэлектростанции, работающей на угле. В рамках проекта было начато строительство сопутствующей инфраструктуры, включая жилой поселок для рабочих".Жанна Арынбекова
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Однако в 2014 году в связи с прекращением финансирования проекта строительство Балхашской ТЭС было приостановлено.
"Для внесения корректировок в картографические данные онлайн-сервиса и предотвращения дальнейшего распространения недостоверной информации направлено обращение в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП)", – говорится в заключении.
Населенный пункт Улкен основан в 1984 году. В июне 2022 года район села был выбран местом строительства атомной электростанции. Решение о возможности строительства АЭС в Казахстане будет принято на референдуме.
Ранее сообщалось, что в день референдума по вопросу строительства АЭС – 6 октября – проезд на автобусах в Астане будет бесплатным.