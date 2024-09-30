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В 12 областях Казахстана на вторник объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 20:05 Фото: pixabay
В 12 областях Казахстана на 1 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На большей части Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

По Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер, 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный днем в центре, на юге области, порывы 15 м/с. На большей части сохранится высокая, на западе, юге, в центре чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Абайской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный в центре, на юге области, 15-20, днем порывы 23 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, в центре сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный ночью и утром на севере, в горных и предгорных районах области, 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте в первой половине ночи ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный ночью, порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, порадует ли погода казахстанцев теплом 1 октября.

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