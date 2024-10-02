Полиция в Казахстане приблизила маршруты патрулирования к синагогам и дипобъектам Израиля

В Казахстане маршруты патрулирования полиции приближены к синагогам и дипломатическим объектам Израиля. Об этом 2 октября 2024 года рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Начальник Департамента информационной политики МВД РК Шынгыс Алекешев подчеркнул, что посольства всегда под охраной полиции.

"Все религиозные объекты тоже давно находятся под контролем ОВД, маршруты патрулирования приближены к этим объектам, дополнительно посредством камер ЦОУ осуществляется видеомониторинг прилегающей территории", – отметил он.

В ночь на 1 октября 2024 года армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Позднее Иран выпустил множество ракет в сторону Израиля. Эту ракетную атаку МИД Израиля назвал беспрецедентной. Через некоторое время власти Израиля разрешили местным жителям покинуть бомбоубежища после массированной атаки со стороны Ирана.

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