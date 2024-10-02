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МИД прокомментировал инцидент на Играх кочевников: Это всего лишь спорт

Астана, ВИК, Спорт , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 16:56 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Айбек Смадияров 2 октября 2024 года на брифинге прокомментировал инцидент на Всемирных играх кочевников во время финала игры по кокпару между командами Казахстана и Кыргызстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Смадияров подчеркнул, что обращения в Министерство по этой ситуации не поступали. 

"Это наша братская страна. У нас с ними хорошие отношения. И если какие-то споры возникают в области спорта, это всего лишь спорт. Тут нет никакой политики. Мы веками были соседями, также останемся в будущем. Вы же видели, это брутальные мужчины на конях. Естественно, у них кровь бурлит. Эмоциональное поведение, ничего страшного, бывает... На взаимоотношения ни в коем случае не повлияет. Это всего лишь одна игра, и перечеркивать ее результатом все наши отношения – ни в какие ворота", – заявил Смадияров. 

12 сентября 2024 года на Всемирных играх кочевников во время финала игры по кокпару, в котором сборная Казахстана одержала победу над командой из Кыргызстана со счетом 5 : 4, произошел инцидент. После матча кыргызские игроки заявили, что игра была несправедливой.

16 сентября глава Федерации кок-бору Кыргызстана Рамис Жунусалиев предложил казахстанским спортсменам провести Кубок согласия 1 ноября на берегу Иссык-Куля. Приглашающая сторона заверила, что судить игру будут нейтральные судьи, но казахстанская сторона ответила отказом на это предложение. 

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