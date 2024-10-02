Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Религиозное образование студентов Казахстана и Турции обсудили на уровне министерства

Аида Балаева провела встречу с председателем Управления по делам религии Турции Али Эрбашом, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 19:36 Фото: МКИ РК
Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с председателем Управления по делам религии Турции Али Эрбашом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК, стороны обсудили аспекты сотрудничества в различных направлениях.

"Особое внимание было уделено укреплению совместной работы в сфере религиозного образования и расширения сотрудничества между университетами обеих стран", – отмечается в сообщении.

Аида Балаева подчеркнула, что отношения двух государств связывают крепкие братские узы, основанные на общих традициях и ценностях.

Аида Балаева провела встречу с председателем Управления по делам религии Турции Али Эрбашом, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 19:36

Фото: МКИ РК

По словам министра, в рамках сотрудничества между государствами ведется работа, направленная не только на продвижение общих духовных и культурных ценностей, но и на формирование духовных и культурных ценностных ориентиров, поскольку любая религия пропагандирует доброту, милосердие, взаимное уважение и любовь к окружающим людям.

"В современном мире важно уделять внимание разъяснению религиозных вопросов, особенно в контексте работы среди подрастающего поколения. В условиях увеличения деструктивной информации в социальных медиа необходимо уметь отличать полезные и истинные намерения от ложных. Мы должны приложить совместные усилия для обеспечения молодежи достоверной и качественной информацией", – заключила министр.

Али Эрбаш выразил уверенность, что подобные встречи придают динамику развития двусторонним отношениям. Он отметил, что Управление по делам религии Турции активно взаимодействует с Казахстаном, сосредоточив внимание на обучении и развитии студентов, а также их интеграции в общество.

Стороны намерены продолжать плодотворную работу, направленную на продвижение духовно-культурных ценностей.

Год назад министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Дворца мира и согласия  высказалась о возможности пересмотра закона "О религии" в Казахстане. По ее словам, отдельные нормы этого закона планируют пересмотреть.

Читайте также

штормовое предупреждение
Туман и ливень с грозой: в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Трудовое рабство, эксплуатация труда, похищение людей, рабство, принудительный труд
Иностранцы с двойным гражданством выдворены из Казахстана
Газовая плита, газовая плитка, газ, газоснабжение
Депутат потребовал решить проблему с дефицитом газа в Туркестанской области
Оксана Житникова
Министерство культуры и информации Казахстан Турция 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан
Жилищные выплаты военнослужащим: что изменилось в правилах назначения
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: