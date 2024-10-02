Религиозное образование студентов Казахстана и Турции обсудили на уровне министерства

Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с председателем Управления по делам религии Турции Али Эрбашом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК, стороны обсудили аспекты сотрудничества в различных направлениях.

"Особое внимание было уделено укреплению совместной работы в сфере религиозного образования и расширения сотрудничества между университетами обеих стран", – отмечается в сообщении.

Аида Балаева подчеркнула, что отношения двух государств связывают крепкие братские узы, основанные на общих традициях и ценностях.

Фото: МКИ РК

По словам министра, в рамках сотрудничества между государствами ведется работа, направленная не только на продвижение общих духовных и культурных ценностей, но и на формирование духовных и культурных ценностных ориентиров, поскольку любая религия пропагандирует доброту, милосердие, взаимное уважение и любовь к окружающим людям.



"В современном мире важно уделять внимание разъяснению религиозных вопросов, особенно в контексте работы среди подрастающего поколения. В условиях увеличения деструктивной информации в социальных медиа необходимо уметь отличать полезные и истинные намерения от ложных. Мы должны приложить совместные усилия для обеспечения молодежи достоверной и качественной информацией", – заключила министр.

Али Эрбаш выразил уверенность, что подобные встречи придают динамику развития двусторонним отношениям. Он отметил, что Управление по делам религии Турции активно взаимодействует с Казахстаном, сосредоточив внимание на обучении и развитии студентов, а также их интеграции в общество.

Стороны намерены продолжать плодотворную работу, направленную на продвижение духовно-культурных ценностей.

Год назад министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Дворца мира и согласия высказалась о возможности пересмотра закона "О религии" в Казахстане. По ее словам, отдельные нормы этого закона планируют пересмотреть.