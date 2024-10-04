Какие сюрпризы принесет погода в выходные жителям Астаны, Алматы и Шымкента

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на 5, 6 и 7 октября 2024 года в трех крупнейших городах страны. По их данным, в Алматы и Астане пройдут дожди, а жителей Шымкента порадует тепло до 26 градусов, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 5 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +19+21°.

6 октября: переменная облачность, временами дождь. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +17+19°.

7 октября: переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +13+15°. Прогноз погоды по Алматы 5 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +23+25°.

6 октября: переменная облачность, днем дождь. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.

7 октября: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +18+20°. Прогноз погоды по Шымкенту 5 октября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +21+23°.

6 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +22+24°.

7 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +24+26°. Ранее специалисты подробно рассказали о погоде во второй осенний месяц. По их данным, октябрь принесет сильные осадки и температуру от -10 до +28. Подробнее с прогнозом можно ознакомиться по этой ссылке. Читайте также В Казахстане более 130 видов животных могут исчезнуть Парковка в аэропорту Астаны станет еще дороже Судья Айжан Кульбаева: Процесс по делу Бишимбаева дисциплинировал меня

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