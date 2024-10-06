Референдум завершился в селе Аксуат Западного Казахстана

К 08:00 в селе Аксуат Чингирлауского района завершилось голосование по вопросу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Пока это единственный населенный пункт в стране, где явка составила 100%, передает местное издание "Мой город".

Фото: mgorod.kz

Оказалось, что село Аксуат – одно из самых маленьких в Чингирлауском районе и во всей области. Здесь проживает всего чуть более 170 жителей. Односельчане хорошо знают друг друга, часто ходят в гости и устраивают праздники. Вот и в день референдума они решили исполнить свой гражданский долг тоже в едином порыве.

"А что тянуть? Утром встали рано, управились с хозяйством, на референдум и обратно к домашним делам. А потом и собраться всем можно, праздник устроить" – поделилась планами жительница села.

Фото: mgorod.kz

А комбайнеры Астраханского района Акмолинской области пришли на референдум прямо с поля.