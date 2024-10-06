В Караганде избиратель долго не мог попасть в кабину для голосования

В областном центре шахтерской столицы избиратель столкнулся с трудностями перед голосованием, сообщает Zakon.kz.

Пока неизвестно, на каком избирательном участке произошел курьезный случай, но видео с неуклюжим избирателем уже завирусилось в Сети. Все дело в том, что креативный карагандинец пришел на избирательный участок в громоздком костюме динозавра.

Он мог бы побить рекорд по количеству времени для голосования, но на помощь ему подоспел заботливый земляк.

"Даже ящеры пришли на референдум, а ты все еще лежишь на диване", – упрекнули скептиков комментаторы.

А другая жительница Караганды пришла на референдум в свадебном платье. Избиратели Абайской области также проявили творчество и устроили музыкальное шоу по дороге на избирательный участок. Других необычных избирателей заметили в Астане: супергерои приехали на референдум на электрокарах.