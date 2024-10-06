Большинство избирателей уже проголосовали на референдуме по АЭС

Член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов на брифинге 6 октября 2024 года объявил результаты голосования на 18:00, сообщает Zakon.kz.

Асылбек Смагулов отметил, что по состоянию на 18:00 в референдуме приняли участие 61,56% от общего количества граждан, включенных в списки избирателей.



"На 18:00 в стране получили бюллетени 7 537 675 граждан", – сказал он.





Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

В процентном соотношении число проголосовавших казахстанцев по регионам распределилось следующим образом:



• в Абайской области – 64,24%;

• в Акмолинской области – 68,98%;

• в Актюбинской области – 72,31%;

• в Алматинской области – 67,77%;

• в Атырауской области – 60,80%;

• в Западно-Казахстанской области – 64,41%;

• в Жамбылской области – 57,76%;

• в Жетысуской области – 64,24%;

• в Карагандинской области – 69,48%;

• в Костанайской области – 70,99%;

• в Кызылординской области – 79,87 %;

• в Мангистауской области – 51,38%;

• в Павлодарской области – 62,51%;



• в Северо-Казахстанской области – 63,72%;

• в Туркестанской области – 74,23%;

• в Улытауской области – 67,77%;

• в Восточно-Казахстанской области – 72,58%;

• в Астане – 49,35%;

• в Алматы – 22,91%%;

• в Шымкенте – 68,89%.

Всего в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включено 12 244 683 млн человек.



С утра на разных избирательных участках проголосовали глава государства и ряд высокопоставленных чиновников.

Как в целом проходит референдум в Астане, можно прочитать здесь.

Ранее в ЦКР заявили, что референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более половины граждан, включенных в список для голосования.

1 октября 2024 года заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге сообщил, что будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07:00 и завершится в 20:00.

В этот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.