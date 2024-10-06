Большинство избирателей уже проголосовали на референдуме по АЭС
Асылбек Смагулов отметил, что по состоянию на 18:00 в референдуме приняли участие 61,56% от общего количества граждан, включенных в списки избирателей.
"На 18:00 в стране получили бюллетени 7 537 675 граждан", – сказал он.
Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
В процентном соотношении число проголосовавших казахстанцев по регионам распределилось следующим образом:
• в Абайской области – 64,24%;
• в Акмолинской области – 68,98%;
• в Актюбинской области – 72,31%;
• в Алматинской области – 67,77%;
• в Атырауской области – 60,80%;
• в Западно-Казахстанской области – 64,41%;
• в Жамбылской области – 57,76%;
• в Жетысуской области – 64,24%;
• в Карагандинской области – 69,48%;
• в Костанайской области – 70,99%;
• в Кызылординской области – 79,87 %;
• в Мангистауской области – 51,38%;
• в Павлодарской области – 62,51%;
• в Северо-Казахстанской области – 63,72%;
• в Туркестанской области – 74,23%;
• в Улытауской области – 67,77%;
• в Восточно-Казахстанской области – 72,58%;
• в Астане – 49,35%;
• в Алматы – 22,91%%;
• в Шымкенте – 68,89%.
Всего в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включено 12 244 683 млн человек.
С утра на разных избирательных участках проголосовали глава государства и ряд высокопоставленных чиновников.
Как в целом проходит референдум в Астане, можно прочитать здесь.
Ранее в ЦКР заявили, что референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более половины граждан, включенных в список для голосования.
1 октября 2024 года заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге сообщил, что будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07:00 и завершится в 20:00.
В этот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.