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Водителей предупредили о важных изменениях на автодороге Кокшетау – Зеренда

Ремонт трассы, ремонт дороги, асфальтобетонные работы, асфальтоукладчики, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 09:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В 2024 году стартовал ремонт автодороги республиканского значения Кокшетау – Зеренда протяженностью около 50 километров. Если раньше ширина проезжей части была 7 метров, то теперь станет почти 11. Как обещают в Министерстве транспорта (МТ), ремонт завершится в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

По словам министра Марата Карабаева, Зеренда является популярным туристическим направлением. Соответственно, добавил он, в пик летнего сезона на этом участке образовывается большой трафик.

"Дорога станет трехполосной в следующем 2025 году. Две полосы будут работать в одном направлении, а одна – в противоположном. Решение о том, в каком направлении использовать две полосы, будет приниматься совместно с местной полицией. Движение будет реверсивным".Марат Карабаев
Дорога между городом Кокшетау и туристическим поселком Зеренда станет трехполосной, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 09:21

Фото: gov.kz

Глава министерства уверен, что расширенная дорога позволит увеличить пропускную способность и значительно уменьшить пробки.

Также отмечено, что необходимые элементы дорожной безопасности будут установлены после сдачи объекта в эксплуатацию.

"Сейчас средний ремонт идет на 20-километровом участке от поселка Зеренда до середины дороги (это второй участок). Здесь специалисты укладывают два слоя асфальта и укрепляют обочины дороги".Пресс-служба Министерства транспорта РК

Кроме того, ведутся работы по определению подрядной организации, которая отремонтирует оставшийся отрезок (первый участок).

В конце сентября 2024 года сообщалось, что в Казахстане нашли способ бороться с усталостью водителей автобусов и грузовиков.

Ранее, 20 сентября, казахстанцам рассказали правила поездок в такси. Тогда министерство опубликовало памятку для пассажиров. С ней можно ознакомиться по этой ссылке.

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