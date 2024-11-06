Много формализма: Бектенов раскритиковал пандусы и спуски для лиц с инвалидностью

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 6 ноября 2024 года на заседании правительства заявил, что необходимо активизировать работу по адаптации объектов под нужды лиц с инвалидностью и пожилых людей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, по-прежнему уровень доступности объектов не превышает 45%.

"Более того, даже в тех городах, где активно ведется работа по улучшению доступности среды, нет реального эффекта. Например, Еркебулан Рустемов, передвигающийся на инвалидной коляске, наглядно в социальных сетях показывает, что даже в столице множество пандусов и съездов невозможно преодолеть человеку с инвалидностью. Некоторые пандусы и спуски не смогут преодолеть родители с детскими колясками", – заявил Олжас Бектенов.

Глава правительства подчеркнул, что специальные лифты и подъемники не работают, а перейти дорогу мешают высокие бордюры.

"Получается, что работа для улучшения среды для людей с инвалидностью ведется, но много в ней формализма. Необходимо активизировать работу по адаптации объектов под нужды лиц с инвалидностью, пожилых людей. Особенно это касается социальных объектов, аптек, продуктовых магазинов и торговых центров. Министерству промышленности и строительства поручаю пересмотреть действующие стандарты, чтобы повысить качество и ответственность участников строительства. Нужен контроль за соблюдением норм", – сказал Олжас Бектенов.

По его данным, только с начала текущего года в государственные органы поступило свыше 16 тыс. обращений от лиц с инвалидностью.

"Основная часть жалоб приходится на экспертизу, переосвидетельствование, реабилитацию и трудоустройство. Следовательно, всем социальным службам надо активизировать свою работу, индивидуально подходить к решению каждого проблемного вопроса. Например, у министра труда и акима Алматы имеется внештатный советник с инвалидностью, который помогает решать проблемы этой категории граждан. Этот опыт нужно использовать всем регионам и заинтересованным госорганам. Необходимо продолжить работу по созданию и продвижению новых стандартов социальной политики", – озвучил Олжас Бектенов.

Глава Кабмина отметил, что наиболее актуальными являются разработка и внедрение инновационных технологий в систему социального обеспечения и защиты.

"Все эти вопросы должны быть аккумулированы в разрабатываемой по поручению главы государства Концепции по инклюзивной политике. В декабре этот документ должен быть принят. Поэтому министерству труда необходимо внести в правительство проект концепции уже к 15 ноября. В целом, вопросы по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью должны находиться на постоянном контроле первых руководителей центральных и местных государственных органов", – сказал Олжас Бектенов.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, что за последние три года в Казахстане наблюдается рост детской инвалидизации. А причину назвала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.