Паводки-2024: более двух тысяч казахстанцев эвакуировали военнослужащие из зон бедствий

Официальный представитель Министерства обороны (МО) Казахстана Руслан Жангулин на брифинге в СЦК 8 апреля 2024 года рассказал об участии вооруженных сил в противопаводковых мероприятиях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, с 27 марта по 7 апреля задействовали более 2 тыс. военнослужащих личного состава. За этот период эвакуировали более 2 тыс. 300 человек, из них 732 – дети. Также перевезено 83 596 кг гуманитарного груза.

"Произведена заготовка и укладка 44 400 мешков с песком. В Костанайской области военнослужащими территориальной обороны в количестве 77 человек в районе Затобольск города Костанай заготовили 8 тыс. мешков с песком и укрепили набережную реки Тобол с протяженностью 800 м", – рассказал Руслан Жангулин.

Он также сообщил, что для координации действий бригады территориальной обороны в Костанайскую область вылетел министр обороны Руслан Жаксылыков.

"В Северо-Казахстанской области военнослужащие бригады территориальной обороны в количестве 30 человек в районе дачного массива на окраине Петропавловска провели работы по заготовке 1 тыс. мешков с песком и укреплению дамбы реки Есиль. 8 апреля по запросу акима СКО и указанию министра обороны от вооруженных сил дополнительно выделено 300 военнослужащих из Астаны для работы в противопаводковых мероприятиях", – дополнил Руслан Жангулин.

Официальный представитель МО РК отметил, что в Актюбинской области 15 человек инженерного подразделения с помощью паромной переправы через реку Ойыл эвакуировали 238 человек. Кроме того, они обеспечили перевозку около 1,5 тонн вещей и продуктов питания. 50 военнослужащих выехали в пос. Садовая для проведения противопаводковых мероприятий.

"В Атырауской области подрывная команда провела работы по подрыву и расширению русла реки Жем и произвели два подрыва. В городе Кульсары 397 военнослужащих регионального командования, работая посменно, заготовили 30 тыс. мешков с песком. 50 военнослужащих в населенном пункте Карабау подготовили 3 тыс. мешков с песком для укрепления периметра набережной", – рассказал Руслан Жангулин.

Также в ЗКО было заготовлено более 2 тыс. мешков с песком в районе Зачаганск (Уральск) для укрепления русла реки Жайык. Помимо этого, 7-8 апреля, согласно постановлению акима Мангистауской области, в населенном пункте Байнеу призвали 155 военнообязанных для ликвидации паводков в Атырауской области.

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