Подростка осудили на 6 лет и 8 месяцев за убийство в Кызылординской области

Фото: Zakon.kz

18 мая 2024 года два 10-классника местной школы решили рассчитаться с 9-классниками за то, что те, по их мнению, дерзко ведут себя. Во время драки, после удара, у одного из учеников остановилось сердце, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Согласно материалам дела, чтобы проучить своих сверстников, старшеклассники повели ребят на окраину аула, к каналу, и построили их в ряд. "Всего здесь собралось 10-15 школьников. Один из десятиклассников бил в лицо ребят, а другой один раз изо всей силы ударил в грудь одного из учеников. В результате его удара у мальчика остановилось сердце. Он умер", – говорит администратор в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области Даурен Таиров. На днях прошел суд. На скамье подсудимых оказались два подростка. Тому, кто, ударил в грудь погибшего, назначили наказание – 6 лет 8 месяцев лишения свободы, так как он совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Второго подсудимого освободили от уголовной ответственности, так как его обвиняли в хулиганстве, но ввиду примирения сторон сняли обвинение. Приговор не вступил в законную силу. Ранее Zakon.kz писал об убийстве подростка в Талгаре. Кроме того, случайным убийством обернулась массовая драка молодежи в Актобе. Читайте также Мама школьниц ударила учителя в Косшы – полиция завела уголовное дело Кто еще претендовал на пост акима Улытауской области и почему назначили Рыспекова Названы сферы, в которых казахстанцам легче получить работу

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