Подростка осудили на 6 лет и 8 месяцев за убийство в Кызылординской области
Согласно материалам дела, чтобы проучить своих сверстников, старшеклассники повели ребят на окраину аула, к каналу, и построили их в ряд.
"Всего здесь собралось 10-15 школьников. Один из десятиклассников бил в лицо ребят, а другой один раз изо всей силы ударил в грудь одного из учеников. В результате его удара у мальчика остановилось сердце. Он умер", – говорит администратор в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области Даурен Таиров.
На днях прошел суд. На скамье подсудимых оказались два подростка. Тому, кто, ударил в грудь погибшего, назначили наказание – 6 лет 8 месяцев лишения свободы, так как он совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Второго подсудимого освободили от уголовной ответственности, так как его обвиняли в хулиганстве, но ввиду примирения сторон сняли обвинение.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее Zakon.kz писал об убийстве подростка в Талгаре. Кроме того, случайным убийством обернулась массовая драка молодежи в Актобе.