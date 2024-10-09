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Подростка осудили на 6 лет и 8 месяцев за убийство в Кызылординской области

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 11:48 Фото: Zakon.kz
18 мая 2024 года два 10-классника местной школы решили рассчитаться с 9-классниками за то, что те, по их мнению, дерзко ведут себя. Во время драки, после удара, у одного из учеников остановилось сердце, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Согласно материалам дела, чтобы проучить своих сверстников, старшеклассники повели ребят на окраину аула, к каналу, и построили их в ряд.

"Всего здесь собралось 10-15 школьников. Один из десятиклассников бил в лицо ребят, а другой один раз изо всей силы ударил в грудь одного из учеников. В результате его удара у мальчика остановилось сердце. Он умер", – говорит администратор в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области Даурен Таиров.

На днях прошел суд. На скамье подсудимых оказались два подростка. Тому, кто, ударил в грудь погибшего, назначили наказание – 6 лет 8 месяцев лишения свободы, так как он совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Второго подсудимого освободили от уголовной ответственности, так как его обвиняли в хулиганстве, но ввиду примирения сторон сняли обвинение.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Zakon.kz писал об убийстве подростка в Талгаре. Кроме того, случайным убийством обернулась массовая драка молодежи в Актобе.

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