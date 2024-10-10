Белый кортеж Касым-Жомарта Токаева: чем удивил президент в Туркменистане
Также Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Казахстанский журналист Адиль Балтабаев, присутствовавший на мероприятиях, поделился небольшим видео и рассказал об особенностях этого визита.
"Обратите внимание на президентский Mercedes. Он белого цвета. За два года в пуле президента я впервые вижу такое. Но нужно знать любовь туркменского народа к белому цвету. Такие вот нюансы".
В продолжение ведущий и автор проекта PRESIDENT добавил:
"Можно было бы по-стандартному сесть в черный автомобиль, но проявить такой знак уважения к местным обычаям – тоже дипломатия".
Стоит отметить, что белый является любимым цветом Гурбангулы Бердымухамедова.
С 2018 года в стране разрешено передвигаться по дорогам только на автомобилях белого цвета. Кроме того, в Туркменистане запрещено садиться за руль женщинам.