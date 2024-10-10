Белый кортеж Касым-Жомарта Токаева: чем удивил президент в Туркменистане

Сегодня, 10 октября 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Ашхабаде. Глава государства уже получил медаль от Гурбангулы Бердымухамедова и принял участие в церемонии открытия памятника Абаю, сообщает Zakon.kz.

Также Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Казахстанский журналист Адиль Балтабаев, присутствовавший на мероприятиях, поделился небольшим видео и рассказал об особенностях этого визита.

"Обратите внимание на президентский Mercedes. Он белого цвета. За два года в пуле президента я впервые вижу такое. Но нужно знать любовь туркменского народа к белому цвету. Такие вот нюансы".

В продолжение ведущий и автор проекта PRESIDENT добавил:

"Можно было бы по-стандартному сесть в черный автомобиль, но проявить такой знак уважения к местным обычаям – тоже дипломатия".

Стоит отметить, что белый является любимым цветом Гурбангулы Бердымухамедова.

С 2018 года в стране разрешено передвигаться по дорогам только на автомобилях белого цвета. Кроме того, в Туркменистане запрещено садиться за руль женщинам.