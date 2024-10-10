Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев с Бердымухамедовым провели переговоры в дворцовом комплексе

Токаев с Бердымухамедовым провели переговоры в дворцовом комплексе, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 15:50 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком формате. Переговорам предшествовала церемония встречи президента Казахстана в дворцовом комплексе "Огузхан". Главы государств представили друг другу членов официальных делегаций, сообщает Zakon.kz.
Токаев с Бердымухамедовым провели переговоры в дворцовом комплексе, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 15:50

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает исключительно важное значение регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой для расширения многогранного сотрудничества.

"Туркменистан для нас – очень близкая страна, естественный стратегический партнер. Я хотел бы сказать, что Казахстан был и остается надежным союзником Туркменистана по всем вопросам, которые были упомянуты вами, будь это энергетика, транспорт, логистика, культурно-гуманитарное взаимодействие. Мы с большим уважением относимся к нейтральному статусу Туркменистана на международной арене. Считаем, что Туркменистан вносит очень большой вклад в обеспечение региональной и международной безопасности. Мы готовы тесно взаимодействовать друг с другом, прежде всего, в рамках ООН и других международных организаций".Касым-Жомарт Токаев
Токаев с Бердымухамедовым провели переговоры в дворцовом комплексе, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 15:50

Фото: akorda.kz

Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана развитию стратегического партнерства с братским Казахстаном.

"Мы очень благодарны Казахстану за твердую поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, а также его международных инициатив, выдвинутых в рамках ООН и других международных структур. В свою очередь Туркменистан поддерживает внешнюю политику Республики Казахстан. Мы также придаем особое значение развитию торгово-экономических связей между нашими странами. Нацелены продолжить нашу совместную деятельность в таких важных направлениях, как энергетика, транспорт, торговля, сельское хозяйство, высокие технологии. Культурно-гуманитарные связи тоже имеют большое значение в отношениях между нашими странами".Сердар Бердымухамедов

В завершение встречи стороны заявили о готовности продолжить совместную работу по дальнейшему укреплению дружеских отношений между Казахстаном и Туркменистаном.

Утром 10 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада президента Казахстана встретил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

Затем состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. О чем еще Токаев поговорил с Гурбангулы Бердымухамедовым, можно прочитать по этой ссылке.

Также Токаева наградили юбилейной медалью "К 300-летию Махтумкули Фраги".

Читайте также

С чего начался визит Токаева в Туркменистан
С чего начался визит Токаева в Туркменистан
Токаев прилетел в Туркменистан
Токаев прилетел в Туркменистан: как встретили президента
Сенат, депутат, Кожаев
Экс-замглавы МВД Марат Кожаев принес присягу депутата Сената
Анастасия Московчук
Сердар Бердымухамедов Токаев Касым-Жомарт Казахстан Туркменистан Бердымухамедов Сердар 2024 год Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: