Касым-Жомарта Токаева наградили юбилейной медалью в Туркменистане

10 октября 2024 года перед торжественной церемонией открытия памятника Абаю Кунанбаеву в Ашхабаде Касым-Жомарта Токаева наградили юбилейной медалью "К 300-летию Махтумкули Фраги". Детали мероприятия озвучили в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову и туркменскому народу за медаль. По его словам, это служит знаком взаимопонимания и дружбы между двумя народами.

Касым-Жомарт Токаев также назвал открытие памятника ярким проявлением особого уважения туркменских братьев к казахскому народу.

Фото: akorda.kz

"Абай – выдающаяся личность мирового масштаба. Его произведения стали бесценным наследием всего человечества. Во многих городах планеты в честь Абая установлены памятники. Великий писатель посвятил всю свою жизнь просвещению народа. "Стремись знать как можно больше", – писал Абай, побуждая людей идти по пути просвещения и образования. В своих бесценных произведениях он воспевал вечные ценности, писал о значимости патриотизма, трудолюбия и любви к знаниям, призывал к гуманизму, доброте и благоразумию. Открытие памятника Абаю в Ашхабаде – исключительно важная инициатива, направленная на дальнейшее укрепление братских отношений между нашими странами". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Президент напомнил, что в 2024 году в Астане был установлен памятник великому туркменскому мыслителю Махтумкули Фраги, к которому в нашей стране относятся с особой теплотой, а его творчество является общим для всех тюркских народов.

Фото: akorda.kz

"Произведения Абая и Махтумкули – это ценное достояние всего тюркского мира. Наш общий долг – сохранить его и передать последующим поколениям. Примеров преемственности в поэзии двух великих поэтов очень много. Наши народы связывают единые корни, общая история, схожие язык и культура. На этой незыблемой основе мы построили прочные и гармоничные отношения, которые сейчас поступательно развиваются в духе стратегического партнерства. Подтверждением этому служит мой сегодняшний официальный визит в Туркменистан. Уверен, памятник великому Абаю станет символом казахско-туркменской дружбы", – добавил Токаев.

В свою очередь председатель Халк Маслахаты отметил важность сохранения наследия выдающихся личностей, мыслителей и поэтов, оставивших яркий след в истории и культуре братских народов, для будущих поколений.

Фото: akorda.kz

"Сегодня мы в красивейшем парке нашей столицы Ашхабада торжественно открываем памятник выдающему поэту и мыслителю казахского народа Абаю Кунанбаеву. Поздравляю всех с этим знаменательным событием! Наши народы внесли большой вклад во всемирную сокровищницу культурных и духовных ценностей. Поэтому важнейшими задачами являются глубокое изучение этого бесценного наследия, его активная популяризация и развитие международного сотрудничества в данной сфере". Гурбангулы Бердымухамедов

В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции Туркменистана и члены официальной делегации Казахстана.

Фото: akorda.kz

Церемония сопровождалась выступлением танцевальной группы "Калкыныш", которая представила композицию "Туркменско-казахская дружба".

Фото: akorda.kz

Утром 10 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада президента Казахстана встретил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

Затем состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. О чем еще Токаев поговорил с Гурбангулы Бердымухамедовым можно прочитать по этой ссылке.