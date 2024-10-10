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Матч Казахстан – Словения в Алматы: важная информация для болельщиков

Матч Казахстан-Словения, важная информация для болельщиков, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 16:39 Фото: акимат Алматы
13 октября в 18:00 на Центральном стадионе Алматы состоится матч Казахстан – Словения в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. В связи с чем местные власти обратились к болельщикам, сообщает Zakon.kz.

Так, Управление спорта Алматы рекомендует любителям футбола заранее приобрести билеты у официального партнера Казахстанской федерации футбола и заранее прибыть на Центральный стадион во избежание ажиотажа и столпотворения.

"Возможности купить билеты в кассах стадиона не будет. Не покупайте билеты через посредников. Вход на Центральный стадион будет открыт с 16:00", – обратились к болельщикам.

Специально для зрителей подготовлена интересная предматчевая программа.

Кроме того, для улучшения пропускной системы билеты на матч будут именными. Вход на стадион будет возможен только после контроля соответствия ФИО билета с документом, подтверждающим личность (удостоверение личности, паспорт, водительское удостоверение).

"В связи с возможным увеличением пассажиропотока для удобства жителей и гостей города будут усилены маршруты №34, 92, 118, 120, 120а, 79, 121, проходящие через Центральный стадион", – отметили в акимате.

Кроме того, дополнительно будут выделены восемь автобусов для организации бесплатных экспресс-маршрутов:

• остановка "ЖК Шугыла-City" – Центральный стадион;

• остановка "Halyk Arena" – Центральный стадион;

• остановка "театр "Алатау" – Центральный стадион;

• остановка "ж/д вокзал "Алматы-1" – Центральный стадион;

Автобусы будут отправляться в 16:00 и в 20:30 – в обратном направлении. При движении от Центрального стадиона автобусы будут расположены на парковке по улице Байтурсынова между проспектом Абая и улицей Сатпаева. Места точек сбора экспресс-маршрутов будут отмечены в сервисе 2GIS.

Отметим, что сегодня, 10 октября в поединке 3-го тура Лиги Наций УЕФА футболисты сборной Казахстана на выезде встретятся с командой Австрии.

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