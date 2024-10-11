Движение по улице Казыбек би на сутки ограничат в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Медеуском районе Алматы на день закроют проезд по улице Казыбек би для проведения ремонтных работ на теплосетях. Об этом стало известно 11 октября 2024 года из заявления ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что временные ограничения вводят для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода. Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети" "С 13:00 11 октября до 13:00 12 октября движение автотранспорта в Медеуском районе Алматы будет закрыто по улице Казыбек би от проспекта Назарбаева до улицы Тулебаева в обе стороны". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети" Также жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ранее стало известно еще об одном перекрытии дорог. 12 и 13 октября 2024 года для жителей Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. Это событие внесет корректировки для автовладельцев. Читайте также Изнасиловал и убил девушку-врача, ранил полицейского: вынесен приговор по резонансному делу В Петропавловске выпал первый снег Умершая жительница Кокшетау стала донором и подарила жизнь пятерым казахстанцам

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