Арктический холод надвигается на Казахстан

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 12, 13 и 14 октября 2024 года. И он весьма неутешительный. В предстоящие выходные территория Казахстана окажется в эпицентре арктического вторжения, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что в эти дни на большей части страны ожидаются снегопады.

"В центре и на востоке республики – сильные снегопады с ухудшением видимости, а на дорогах будет образовываться гололедица". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В то же время на юге и юго-востоке Казахстана прогнозируются дожди, в горных районах пройдут осадки в виде дождя и снега.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман.

"Лишь на западе страны благодаря антициклону прогнозируется малооблачная погода, но антициклон усилит ночное понижение температур до 5-10 градусов мороза". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На остальной территории, по утверждению синоптиков, ночью столбики термометров опустятся до 2-10 градусов со знаком минус.

В южных регионах ночью ожидается +5+10 тепла.

Примечательно, что уже сегодня, 11 октября 2024 года, жители Петропавловска проснулись в зиме. Горожане разделились на два лагеря. Если одни в восторге, то другие огорчены и совсем не рады приближению холодов.

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Кроме того, с предупреждением выступила администрация АО "НК "КазАвтоЖол". Там попросили водителей в Астане, а также в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.