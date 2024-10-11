Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Арктический холод надвигается на Казахстан

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 12:25 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 12, 13 и 14 октября 2024 года. И он весьма неутешительный. В предстоящие выходные территория Казахстана окажется в эпицентре арктического вторжения, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что в эти дни на большей части страны ожидаются снегопады.

"В центре и на востоке республики – сильные снегопады с ухудшением видимости, а на дорогах будет образовываться гололедица".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В то же время на юге и юго-востоке Казахстана прогнозируются дожди, в горных районах пройдут осадки в виде дождя и снега.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман.

"Лишь на западе страны благодаря антициклону прогнозируется малооблачная погода, но антициклон усилит ночное понижение температур до 5-10 градусов мороза".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На остальной территории, по утверждению синоптиков, ночью столбики термометров опустятся до 2-10 градусов со знаком минус.

В южных регионах ночью ожидается +5+10 тепла.

Примечательно, что уже сегодня, 11 октября 2024 года, жители Петропавловска проснулись в зиме. Горожане разделились на два лагеря. Если одни в восторге, то другие огорчены и совсем не рады приближению холодов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 12:25
Метель и морозы до 8 градусов обещают в Астане
, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 12:25

Кроме того, с предупреждением выступила администрация АО "НК "КазАвтоЖол". Там попросили водителей в Астане, а также в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Автор петиции о возврате времени назад подал в суд: какое принято решение
Анастасия Московчук
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Выходные Заморозки Прогноз погоды Снегопады
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
штормовое предупреждение
Дождь, метель и гололед: в Казахстане на пятницу объявили штормовое предупреждение
Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением
Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением
Тренды в одежде осенью 2024 года
Главные тренды в одежде осенью-2024
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: