Какие дороги закрыты в Астане 13 октября

Стал известен список улиц, которые перекроют в столице Казахстана 13 октября, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта столичного акимата, ограничения вызваны забегом Astana City Marathon. На время его проведения в городе частично перекроют некоторые улицы.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Маршрут забега начинается от площади у EXPO и будет проходить через знаковые достопримечательности города. Дорожное движение обещают полностью восстановить к 13:00.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

12 октября коммунальщики Астаны перешли на усиленный режим из-за непогоды.