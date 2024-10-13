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Какие дороги закрыты в Астане 13 октября

Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане, закат в Астане, байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 07:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Стал известен список улиц, которые перекроют в столице Казахстана 13 октября, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта столичного акимата, ограничения вызваны забегом Astana City Marathon. На время его проведения в городе частично перекроют некоторые улицы.

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 07:10

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Маршрут забега начинается от площади у EXPO и будет проходить через знаковые достопримечательности города. Дорожное движение обещают полностью восстановить к 13:00.

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 07:10

Фото: пресс-служба акимата Астаны

12 октября коммунальщики Астаны перешли на усиленный режим из-за непогоды.

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Астана Транспорт акимат 2024 год Автодороги Общественный транспорт Забеги Марафоны
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