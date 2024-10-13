На каких автодорогах республиканского значения открыли движение

К утру 13 октября открыли часть дорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По данным АО "НК "КазАвтоЖол", движение открыто на следующих автодорогах:

В Карагандинской области:

"Екатеринбург – Алматы", участок гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау;

"Кызылорда – Павлодар", участок город Караганда – гр. Павлодарской области;

"Караганда – Аягоз – Бугаз", участок город Караганда – город Каркаралы.

В Акмолинской области:

"Екатеринбург – Алматы", участок ПВП Жибек Жолы – гр. Карагандинской области.

В Павлодарской области:

"Кызылорда – Павлодар", участок гр. Карагандинской область – поселок Шидерты.

Между тем сегодня в столице Казахстана закрыли несколько дорог.