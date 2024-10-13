Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На каких автодорогах республиканского значения открыли движение

Дорога, машины, разметка, развязка, тоннель, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 08:55 Фото: Zakon.kz
К утру 13 октября открыли часть дорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По данным АО "НК "КазАвтоЖол", движение открыто на следующих автодорогах:

В Карагандинской области:

"Екатеринбург – Алматы", участок гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау;

"Кызылорда – Павлодар", участок город Караганда – гр. Павлодарской области;

"Караганда – Аягоз – Бугаз", участок город Караганда – город Каркаралы.

В Акмолинской области:

"Екатеринбург – Алматы", участок ПВП Жибек Жолы – гр. Карагандинской области.

В Павлодарской области:

"Кызылорда – Павлодар", участок гр. Карагандинской область – поселок Шидерты.

Между тем сегодня в столице Казахстана закрыли несколько дорог.

Читайте также

инвалиды, инвалидность, люди с особыми потребностями
Казахстанцы с особыми потребностями смогут бесплатно посещать культурные мероприятия в госучреждениях
Казахстан
Коллекционер из Казахстана получил мировую известность
Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане, закат в Астане, байтерек
Какие дороги закрыты в Астане 13 октября
Алия Абди
Россия Транспорт Казавтожол Акмолинская область Казахстан Карагандинская область Павлодарская область 2024 год Хорошие новости Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Авиакатастрофа
В России потерпел крушение самолет: есть погибший
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Динара Сатжан поделилась радостным семейным событием
Динара Сатжан поделилась радостным семейным событием
Осторожность в Суперлуние: каким знакам зодиака лучше сдерживать эмоции 17 октября
Осторожность в Суперлуние: каким знакам зодиака лучше сдерживать эмоции 17 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: