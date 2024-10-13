На каких автодорогах республиканского значения открыли движение
Фото: Zakon.kz
К утру 13 октября открыли часть дорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
По данным АО "НК "КазАвтоЖол", движение открыто на следующих автодорогах:
В Карагандинской области:
"Екатеринбург – Алматы", участок гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау;
"Кызылорда – Павлодар", участок город Караганда – гр. Павлодарской области;
"Караганда – Аягоз – Бугаз", участок город Караганда – город Каркаралы.
В Акмолинской области:
"Екатеринбург – Алматы", участок ПВП Жибек Жолы – гр. Карагандинской области.
В Павлодарской области:
"Кызылорда – Павлодар", участок гр. Карагандинской область – поселок Шидерты.
Между тем сегодня в столице Казахстана закрыли несколько дорог.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript