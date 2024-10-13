Усиление ветра и гололед: какая погода ожидает казахстанцев 14 октября

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в понедельник, 14 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории страны пройдут осадки – дождь и снег.

"Днем на юге и юго-востоке Казахстана ожидаются сильные дожди. В центральных регионах, а также в горных районах юго-востока, помимо дождей возможен и снег. Днем аналогичная погода прогнозируется в северных и восточных областях", – говорится в сообщении синоптиков.

На северо-западе, а ночью на севере и востоке Казахстана ожидается снег. На западе и крайнем севере страны сохранится погода без осадков.

"В целом по Казахстану прогнозируют усиление ветра. На северо-западе и в центре – метель, на востоке, юге, в центре – гололед".

Также синоптики предупреждают, что на дорогах севера страны будет гололедица, а в ночные и утренние часы на севере, юге, востоке и в центре Казахстана – туман.

Ночью на севере Кызылординской области ожидаются заморозки до двух градусов.

Высокая пожарная опасность сохранится на юге, востоке Карагандинской, на севере Актюбинской, на северо-западе, северо-востоке Западно-Казахстанской, на западе Кызылординской области.

В центре, на севере Кызылординской, на западе, юго-востоке Актюбинской, на западе, юге, севере, востоке Западно-Казахстанской, в пустынных районах Туркестанской, на западе, севере Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, 13 октября в Астане, Алматы и Шымкенте, а также 15 областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.