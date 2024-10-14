Пять детей погибли при пожаре: озвучены новые детали о семье

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 14 октября 2024 года в кулуарах Мажилиса рассказала детали трагедии, произошедшей в Житикаре, где в результате пожара погибли пятеро детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Светлана Жакупаова подтвердила, что семья являлась получателями соцпомощи (АСП).

"Кроме того, в семье воспитывались дети от разных браков: у женщины было два брака, от первого – трое детей, от второго – двое. Самому младшему ребенку был всего годик. В мае мать получила звание многодетной матери и была награждена "Күміс алқа". С первым мужем она была в официальном разводе и летом получила алименты в размере 320 или 330 тыс. тенге", – озвучила министр.

По ее словам, АСП выплачивалась два квартала – примерно 290 тыс. тенге в квартал.

"Выплаты были очень хорошие. Насколько мне известно, она работала уборщицей в местном магазине. Но в ту ночь она уехала в город. По каким причинам – в рамках следствия не разглашается, и я не знаю, почему она уехала. Однако остается факт, что в дом пришел мужчина 1995 года рождения, в девять часов вечера затопил печку и ушел. Это мама прислала, чтобы дети не замерзли", – дополнила она.

Также, по ее словам, в то утро, когда случился пожар, старший ребенок побежал к соседям за помощью. А когда приехали пожарные, крыша уже рухнула.

Пятеро оставшихся без присмотра детей погибли в результате пожара в городе Житикаре Костанайской области. Ход расследования уголовного дела взят на контроль генеральным прокурором.