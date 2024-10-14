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Жителей Алматы и Шымкента ждут заморозки со снегом

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 16:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
16 октября 2024 года в Алматы и Шымкенте ожидается снег. В это время в Астане ночью прогнозируют заморозки до пяти градусов. Что еще ожидать от погоды в трех крупнейших городах страны 15, 16 и 17 октября, рассказали Zakon.kz в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.
  • 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 4-6 тепла.
  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 6-8 тепла.

Прогноз погоды по Алматы

  • 15 октября: переменная облачность, временами дождь. Днем порывы ветра достигнут 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем 8-10 тепла.
  • 16 октября: облачно, дождь, временами сильный дождь. Ветер северо-западный, 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 7-9 тепла.
  • 17 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 7-9 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 15 октября: переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 11-13 тепла.
  • 16 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Ночью заморозки 1-3 градуса, днем 7-9 тепла.
  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с. Ночью заморозки 1-3 градуса, днем 11-13 тепла.

Ранее метеорологи рассказали о погоде на три дня по всему Казахстану. Согласно прогнозу, холодный антициклон продолжит оказывать свое влияние на северные регионы.

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