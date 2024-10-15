Бектенов призвал экономно расходовать воду

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 15 октября 2024 года на заседании правительства поручил обеспечить четкую координацию действий по водообеспечению регионов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что вегетационный период этого года прошел без дефицита водных ресурсов.

"Глава государства в своем Послании народу подчеркивал важность использования водосберегающих технологий во всех сферах экономики, особенно в сельском хозяйстве. Наша страна не обладает большими водными ресурсами. Очень важно экономно расходовать воду, стимулировать в этом вопросе не только население, но и, в первую очередь, бизнес. Поэтому немаловажным является достижение регионами индикаторов по увеличению площадей с применением водосберегающих технологий", – дополнил Олжас Бектенов.

Премьер-министр заявил, что есть области, которые занизили плановые индикаторы, ранее утвержденные в правительстве. Это Жамбылская, Карагандинская и Атырауская области.

"Ряд регионов не исполнили планы. Это Костанайская, Восточно-Казахстанская и Жетысуская области. Данным регионам поручаю пересмотреть свои показатели и принять соответствующие меры по их исполнению. Кызылординская область перевыполнила установленные планы, хотя данный регион традиционно считается самым водопотребляемым. Там была повышена эффективность полива, что позволило сэкономить значительные объемы воды. Данную практику должны использовать другие регионы. Особенно это касается юга Казахстана, который испытывает дефицит воды в вегетационный период", – сказал Олжас Бектенов.

Он считает, что следует принять максимальные меры по применению водосберегающих технологий и оптимизации площадей водоемких культур.

"В то же время надо рационально использовать водные ресурсы и в других регионах. Также немаловажное значение имеет качественное проведение переговоров с соседними государствами по вододелению в вегетационный период. Все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле уполномоченных госорганов и акиматов приграничных регионов", – озвучил глава кабмина.

Олжас Бектенов заявил, что министерствам водных ресурсов и сельского хозяйства необходимо обеспечить четкую координацию действий по водообеспечению регионов.

"Главное – провести качественную подготовку к началу следующего вегетационного периода, проделать работу по наполнению водохранилищ и снижению потерь воды в ирригационных системах. Все вопросы эффективного использования водных ресурсов и их сбережения, увеличения площадей орошаемых земель требуют четкой координации со стороны Министерства водных ресурсов и ирригации. Поэтому необходимо закрепить функции субсидирования стоимости услуг подачи воды аграриям и возмещения расходов при инвестировании в водосберегающие технологии за Министерством водных ресурсов", – поручил Олжас Бектенов.

Также он поручил выработать новые механизмы стимулирования внедрения водосберегающих технологий на орошаемых землях и активно применять цифровой учет воды. По его словам, необходимо продолжить работу по увеличению площадей орошаемых земель с применением водосберегающих технологий до 150 тыс. га ежегодно.

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, как искореняют "черный рынок" воды в Казахстане.