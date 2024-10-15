В Казахстане за нарушение водного законодательства возбуждено более 250 дел

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 15 октября 2024 года на заседании правительства рассказал, как искореняют "черный рынок" воды в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что активно ведется работа по искоренению "черного рынка" воды.

"Создано новое ведомство – комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны. Увеличилось число сотрудников бассейновых инспекций с 98 до 242 единиц, с открытием отделов в каждом областном центре", – озвучил Нуржигитов.

Министр сообщил, что в этом году только по бассейнам Шу-Талас и Арало-Сырдарья возбуждены 51 и 217 административных дел и наложены штрафы за нарушение водопользователями водного законодательства.

"По итогам внутреннего аудита деятельности Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" сняты с должностей глава областного филиала и руководители производственных отделов. Была проведена проверка в Алматинской области и по итогам выявленных нарушений приняты меры. В целом, план водоподачи в поливной период выполнен в полном объеме и благодаря слаженной и профессиональной работе специалистов-водников удалось обеспечить отечественных аграриев поливной водой, не допустив потери урожая", – дополнил он.

Ранее по итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и Министерством водных ресурсов и ирригации, к дисциплинарной ответственности привлечены пять руководящих работников "Казводхоза". А Департамент внутреннего аудита Минводных ресурсов и ирригации выявил 10 фактов незаконного использования воды в Жамбылской области. Руководитель филиала освобожден от занимаемой должности.