Смертельный пожар в хостеле Алматы: жена подсудимого выступила с заявлениями в суде

В Алматы 28 октября 2024 года продолжилось главное судебное разбирательство по делу о пожаре в хостеле, в котором погибли 13 человек, сообщает Zakon.kz.

Процесс проходит в открытом режиме в Алмалинском районном суде под председательством судьи Ернара Касымбекова.

На скамье подсудимых – арендатор помещения Адильбек Мухамедьяров и собственник компании Александр Пекельник, который занимался установкой систем пожарной безопасности.

На очередном судебном процессе опросили свидетелей. Одна из них – Ботагоз Мухамедьярова, супруга подсудимого Адильбека Мухамедьярова.

Фото: Zakon.kz

"Мой муж всегда работал добросовестно, стремился создавать комфортные и безопасные условия для проживания. Он стал жертвой ложных заверений и недостатков, скрытых от него на момент заключения договора об аренде". Ботагоз Мухамедьярова

По ее словам, когда супруги нашли объявление об аренде помещения на одном из сайтов, там было указано, что оно подходит для любого вида деятельности, включая хостел.

"Мы встретились с сотрудником ТОО "Куса Халык" Ерболом Шоенбаевым. Он предложил нам помещение общей площадью 457 кв. м, куда входили первый этаж и цокольный. Посмотрели все этажи, нам стало понятно, что на первом этаже было всего три комнаты, а в цокольном этаже располагалось шесть комнат", – рассказала женщина.

Тогда Адильбек Мухамедьяров сказал собственнику, что для хостела нужно будет больше комнат. На что Ербол Шоенбаев предложил установить перегородки на первом этаже, чтобы увеличить количество комнат и доход.

"Шоенбаев сказал Адильбеку самостоятельно провести ремонт по установке перегородок. Однако заказчиком этой работы выступило ТОО "Куса халык", и работа была произведена за счет их денежных средств. Муж на эти условия согласился", – сообщила в суде Ботагоз Мухамедьярова.

Далее, занимаясь проектом, Адильбек Мухамедьяров рассказывал супруге, что его заверили в том, что система противопожарной безопасности работает исправно. Поэтому он арендовал помещение и сделал перегородки. Общая вместимость рассчитывалась на 120 койко-мест.

"12 декабря 2023 года Управлением градостроительного контроля Алматы за переоборудование помещения ТОО "Куса Халык" было привлечено к административной ответственности. Этот протокол был обжалован, но оставлен в силе. Позже нам стало известно, что система пожарной безопасности не соответствовала никаким нормам. Вместо положенных 86 датчиков сигнализации было установлено лишь 42. Это нарушение не было известно моему мужу. Потом мы узнали, что помещение было построено под магазин. Если бы мы обо всем этом знали, то устранили бы нарушения либо вообще отказались бы от аренды". Ботагоз Мухамедьярова

Также, по словам Ботагоз Мухамедьяровой, согласно заключению эксперта причиной пожара явилось воспламенение горючих матрацев от постороннего источника открытого огня, такого как непотушенная сигарета, пламя свечи, зажигалка и так далее.

"Эксперт исключает следы аварийного режима работы токов короткого замыкания лампы и электрических проводов. Однако эти выводы эксперта органом досудебного расследования не взяты во внимание. Это грубое нарушение при оценке доказательств", – утверждает она.

Также супруга обвиняемого отметила, что в ходе досудебного расследования было возбуждено уголовное дело по умышленному поджогу.

"Одним из подозреваемых, находившихся в хостеле на момент пожара, является Е. Т., который в ночь трагедии без оплаты проник в хостел. Там пробыл 15 минут и первым выбежал. Это засняли камеры "Сергек". Ранее он был осужден за кражу в хостелах", – заявила жена подсудимого.

Пожар в хостеле Алматы случился в ноябре 2023 года. В нем погибли 13 человек: девять казахстанцев, двое россиян и двое узбекистанцев. В момент происшествия внутри находились 72 постояльца, 59 из них сумели выбраться на улицу.

16 октября 2024 года в ходе главного судебного разбирательства прокурор озвучил обвинительный акт, отметив, что подсудимые обвиняются в преступлении средней тяжести против общественного порядка, в частности, в нарушении требований пожарной безопасности.