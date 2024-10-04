Предварительные слушания по делу о смертельном пожаре в хостеле начались в Алматы

Алматинский хостел, в котором при пожаре погибли сразу 13 человек, могли поджечь. 4 октября начался суд по громкому делу. Страшная трагедия случилась в ноябре 2023 года. На месте скончались девять казахстанцев, двое россиян и столько же граждан Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, на скамье подсудимых арендатор помещения и собственник компании, которая занималась установкой систем пожарной безопасности. Обоих подозревают в нарушении требований пожарной безопасности. Управляющий гостиницей участвовал в процессе дистанционно и сразу запретил показывать свое лицо. Второй подозреваемый рассказал журналистам, что они проводили работы в нежилом помещении за год до открытия злополучного хостела.

"Мы делали работу за год практически до открытия этого хостела совершенно в другом помещении по планировке. Соответственно, по функционалу. Почему я говорю про функционал? Мы делали по техническому паспорту как нежилое помещение. Оно было совершенно пустое и соответствовало техническому паспорту 2006 года". Подсудимый Александр Пекельник

Отмечается, что пожар начался прямо в коридоре подвального помещения, где хранились матрасы. Предположительно, именно они и загорелись. В момент происшествия внутри находились 72 постояльца, 59 из них сумели выбраться на улицу. Некоторых даже выносили на руках. Но 13 человек спасти не удалось. Они отравились угарным газом.

Среди погибших оказался 19-летний студент 3-го курса. Дулат приехал из Талдыкоргана, обучался на факультете информационных технологий. При этом успевал работать. О гибели сына родители узнали только на следующий день после ЧП. Отец говорит: Дулату пришлось переехать в хостел, потому что в общежитии при университете не было мест.

"Он мне позвонил. Сказал, рядом с учебой и военной кафедрой открылось общежитие хорошее, новое. Отправил фотографии: все чисто, аккуратно, новый ремонт. "Будем там жить, папа. Папа, я не успеваю: работа, кафедра. Рано вставать. Здесь нам удобно". Я не знал, что это подвальное помещение, в то время. Парень у меня очень добросовестный, честный, спокойный. Не курил, не пил. Был очень ответственным. Он мечтал стать, быть военным". Отец погибшего студента Бакытжан Алимбаев

Между тем, подсудимые с обвинением не согласны. Адвокат арендатора хостела уверяет, что здание могли поджечь. По версии правозащитника, утром неизвестный проник в помещение, чтобы ограбить постояльцев.

"В 05:30 посторонний человек заходил туда. 15 минут там пробыл и выбежал первым. И после этого пожар произошел. Данное уголовное дело в отношении человека, он ранее судимый за кражу. В хостелах также, рядом стоящих в этом районе, в материалах дела установлено, что там пропали телефоны, ноутбуки". Адвокат Асылбек Абдраимов

По информации телеканала, гостиница на тот момент работала полтора месяца. Под хостел переоборудовали первый этаж жилого дома и подвальное помещение, которое не проветривалось. Именно там проживали погибшие. Согласно документам, отмечает КТК, открывать там можно было только магазин.

Первый подсудимый – арендатор хостела – находится в изоляторе временного содержания. Второй – собственник компании, которая занималась установкой сигнализации, – сейчас на свободе, под подпиской о невыезде. За нарушение требований пожарной безопасности обоим может грозить до 10 лет тюрьмы. Где сейчас находится владелец здания, неизвестно.

Ранним утром 30 ноября 2023 года в Алматы загорелся хостел по улице Ади Шарипова. На данный момент известно о 13 погибших. Двух человек госпитализировали с отравлением угарным газом. По факту пожара зарегистрировано уголовное дело.



13 июня 2024 года в Министерстве просвещения заявили, что в Казахстане усилят требования к безопасности студентов, проживающих в хостелах и гостиницах.