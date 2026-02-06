Сильная метель в Астане: на дорогах 45 ДТП, аэропорт работает с задержками
По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП), за короткий промежуток времени на дорогах зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
В связи с этим полиция призывает жителей и гостей строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию.
"Настоятельно рекомендуется воздержаться от дальних поездок за пределы города, учитывая, что из-за сложных метеоусловий, частично ограничено движение на загородных трассах".Пресс-служба ДП Астаны
Конечно же, особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам.
"В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги", – подытожили стражи порядка.
Также обращение опубликовал и Международный аэропорт Астаны. Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту возможны изменения в расписании рейсов.
По данным воздушной гавани, на сегодня запланировано: на вылет: 79 рейсов, на прилет: 78 рейсов.
В настоящее время задерживаются на прилет 10 рейсов, на вылет – 2 рейса.
"Просим пассажиров уточнять актуальный статус рейсов у своего авиаперевозчика. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме".Пресс-служба Международного аэропорта Астаны
Материал по теме
Немного ранее мы рассказывали о непогоде в других регионах страны. Так, ураган не на шутку разошелся в городе Жанатас. Сильнейший ветер прошелся по улицам городам, снося крыши домов, срывая провода и ломая деревья.
Еще Департамент полиции (ДП) области Абай также предупредил жителей региона о сложной ситуации из-за ухудшения погоды. Там из-за сильного бурана и метели пришлось закрыть движение по автодорогам. Схожая ситуация наблюдается и в Карагандинской области.