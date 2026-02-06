Сильная метель в Астане: на дорогах 45 ДТП, аэропорт работает с задержками

Непогода в столице Казахстане внесла весомые коррективы в привычный распорядок дня горожан. С утра 6 февраля 2026 года Астану заметно замело: снег, метель, гололед, туман и сильный ветер обрушились на город, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП), за короткий промежуток времени на дорогах зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

В связи с этим полиция призывает жителей и гостей строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию.

"Настоятельно рекомендуется воздержаться от дальних поездок за пределы города, учитывая, что из-за сложных метеоусловий, частично ограничено движение на загородных трассах". Пресс-служба ДП Астаны

Конечно же, особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам.

"В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги", – подытожили стражи порядка.

Также обращение опубликовал и Международный аэропорт Астаны. Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту возможны изменения в расписании рейсов.

По данным воздушной гавани, на сегодня запланировано: на вылет: 79 рейсов, на прилет: 78 рейсов.

В настоящее время задерживаются на прилет 10 рейсов, на вылет – 2 рейса.

"Просим пассажиров уточнять актуальный статус рейсов у своего авиаперевозчика. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

Немного ранее мы рассказывали о непогоде в других регионах страны. Так, ураган не на шутку разошелся в городе Жанатас. Сильнейший ветер прошелся по улицам городам, снося крыши домов, срывая провода и ломая деревья.

Еще Департамент полиции (ДП) области Абай также предупредил жителей региона о сложной ситуации из-за ухудшения погоды. Там из-за сильного бурана и метели пришлось закрыть движение по автодорогам. Схожая ситуация наблюдается и в Карагандинской области.