Минэнерго выступило с заявлением по Сарани

Все дома и социальные объекты Сарани подключены к объектам теплоснабжения. На источниках тепла имеется необходимый запас топлива. Промышленные объекты города работают в соответствии с производственными программами. Об этом Zakon.kz 17 октября 2024 года заявили в Министерстве энергетики РК.

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседания местного оперативного штаба.

"Все локальные котельные, которые были в резерве, подготовлены и запущены. Тепло подается в полном объеме. Отслеживаем температуру подачи тепла на всех котельных. Там, где необходимо нарастить дополнительными котлами, уже в ближайшее время будут наращены. Жители задавали вопрос по двум котельным, которые ранее существовали, эти дома переподключили на другие действующие котельные", – сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Работает специальная комиссия, в состав которой вошли представители энергонадзора, руководители региона и других ведомств, ДЧС. Приглашены специалисты заводов-поставщиков оборудования для центрального теплоисточника.

"Мы посетили все теплоисточники, провели достаточно детальный анализ хода работ по восстановлению схемы теплоснабжения. Принято следующее решение: до запуска центрального теплоисточника теплоснабжение города будет осуществляться за счет локальных котельных. Все соцобъекты обеспечены теплом, все промышленные объекты работают в соответствии с производственными программами", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Отмечается, что подача тепла в дома завершается, а ситуация находится на контроле министерства энергетики и акимата области.

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"Специалисты ЖКХ, председатели КСК и старшие по домам представители котельных точечно отрабатывают вопросы по развоздушиванию стояков. Котельные выходят на температурный режим. Работает диспетчерская служба акимата: 8 72137 73915". Пресс-служба акимата Карагандинской области

В Сарани котельную ввели в эксплуатацию 13 октября 2024 года. Из-за неисправности работа котельной была вынужденно приостановлена. 15 октября премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что ситуация с отопительным сезоном в Сарани находится на контроле правительства.