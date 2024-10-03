Заморозки, ливень и гроза: в Шымкенте и 11 областях объявлено штормовое предупреждение

В Шымкенте и 11 областях Казахстана на 4 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохранится высокая пожарная опасность.

В Улытауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в центре Жетысуской области ожидаются заморозки 2 градуса. В Талдыкоргане ожидаются заморозки 2 градуса.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный, северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер восточный днем порывы 15 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горах Туркестанской области, днем на западе, юге, в горных и предгорных районах ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.В Туркестане в конце дня ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Абайской области ожидается ветер северный, северо-восточный на востоке, юго-западе области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.

На севере Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области сохранится высокая пожарная опасность. В Актау сохранится высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на севере, северо-востоке области сохранится высокая, на большей части области черезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

На юге Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали о том, к какой погоде нужно подготовиться казахстанцам в предстоящую пятницу, 4 октября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

