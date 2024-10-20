Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полицейские Костаная разыскивают отравителей двенадцати собак

Полицейские Костаная разыскивают отравителей 12 собак, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 07:34 Фото: pixabay
Костанайские волонтеры приюта "Надежда плюс kst" сообщили полиции об отравлении двенадцати собак. В ведомстве возбудили уголовное дело, но подозреваемых еще не нашли, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, животных кто-то отравил в ночь с 5 на 6 октября. Зооволонтеры уверены, что злоумышленников было несколько. Они обошли камеры и пробрались на территорию приюта. Выходит, заранее знали "слепые зоны".

Волонтеры не знают, кому могли помешать четвероногие. Все отравленные собаки были с бирками. Это значит, что они уже прошли программу ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск в естественную среду), то есть не представляют никакой опасности.

Они были готовы вернуться туда, откуда их забрали в приют.

Как сообщили в департаменте полиции, круг подозреваемых не определен. Результаты экспертизы еще не озвучили даже потерпевшей стороне.

Потерпевшим в этом инциденте будет выступать государство, так как биркованные собаки уже находятся под его ответственностью.

Ранее сообщалось, что 21 человека вывели из задымленного подъезда спасатели в Актюбинской области.

Читайте также

штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
теннис
Теннисист Диалло впервые вышел в финал ATP в Алматы и дебютирует в топ-100
Спасатели Актюбинской области при пожаре эвакуировали 21 человек
21 человека вывели из задымленного подъезда спасатели в Актюбинской области
Аксинья Титова
Костанай 2024 год Убийство Собаки Волонтеры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
Шоу
Гангстер-певица из Казахстана добралась до Андрея Малахова
исследование
Ученые разгадали феномен, почему в некоторых семьях рождаются только мальчики или девочки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: