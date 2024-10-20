Полицейские Костаная разыскивают отравителей двенадцати собак

Костанайские волонтеры приюта "Надежда плюс kst" сообщили полиции об отравлении двенадцати собак. В ведомстве возбудили уголовное дело, но подозреваемых еще не нашли, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, животных кто-то отравил в ночь с 5 на 6 октября. Зооволонтеры уверены, что злоумышленников было несколько. Они обошли камеры и пробрались на территорию приюта. Выходит, заранее знали "слепые зоны".

Волонтеры не знают, кому могли помешать четвероногие. Все отравленные собаки были с бирками. Это значит, что они уже прошли программу ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск в естественную среду), то есть не представляют никакой опасности.

Они были готовы вернуться туда, откуда их забрали в приют.

Как сообщили в департаменте полиции, круг подозреваемых не определен. Результаты экспертизы еще не озвучили даже потерпевшей стороне.

Потерпевшим в этом инциденте будет выступать государство, так как биркованные собаки уже находятся под его ответственностью.



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