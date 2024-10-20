Полицейские Костаная разыскивают отравителей двенадцати собак
По информации kstnews.kz, животных кто-то отравил в ночь с 5 на 6 октября. Зооволонтеры уверены, что злоумышленников было несколько. Они обошли камеры и пробрались на территорию приюта. Выходит, заранее знали "слепые зоны".
Волонтеры не знают, кому могли помешать четвероногие. Все отравленные собаки были с бирками. Это значит, что они уже прошли программу ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск в естественную среду), то есть не представляют никакой опасности.
Они были готовы вернуться туда, откуда их забрали в приют.
Как сообщили в департаменте полиции, круг подозреваемых не определен. Результаты экспертизы еще не озвучили даже потерпевшей стороне.
Потерпевшим в этом инциденте будет выступать государство, так как биркованные собаки уже находятся под его ответственностью.
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