Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 3-5 сентября
Фото: unsplash
Синоптики рассказали, каких сюрпризов от погоды стоит ожидать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие трое суток – с 3 по 5 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
В Астане:
- 3 сентября – переменная облачность, во второй половине дня – дождь, гроза. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С;
- 4 сентября – переменная облачность, дождь, днем – временами сильный. Ветер северо-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +12+14°С;
- 5 сентября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер северный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +10+12°С.
В Алматы:
- 3 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С;
- 4 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С;
- 5 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С.
В Шымкенте:
- 3 сентября – небольшая облачность, без осадков. Временами пыльная буря. Ветер восточный, 8-13, порывы 15-20, ночью временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С;
- 4-5 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.
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