Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 3-5 сентября

Фото: unsplash

Синоптики рассказали, каких сюрпризов от погоды стоит ожидать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие трое суток – с 3 по 5 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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