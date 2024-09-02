Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 3-5 сентября

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 3-5 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 15:11 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, каких сюрпризов от погоды стоит ожидать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие трое суток – с 3 по 5 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане:

  • 3 сентября – переменная облачность, во второй половине дня – дождь, гроза. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С;
  • 4 сентября – переменная облачность, дождь, днем – временами сильный. Ветер северо-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +12+14°С;
  • 5 сентября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер северный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +10+12°С.

В Алматы:

  • 3 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С;
  • 4 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С;
  • 5 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С.

В Шымкенте:

  • 3 сентября – небольшая облачность, без осадков. Временами пыльная буря. Ветер восточный, 8-13, порывы 15-20, ночью временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С;
  • 4-5 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 15:11
Похолодание и сильные дожди надвигаются на Казахстан
, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 15:11

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью 2024 года, можете узнать по ссылке.

Читайте также

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
Риски распространения оспы обезьян в Казахстане оценили в Минздраве
религия, ДУМК, Казахстан
Глава ДУМК рассказал, могут ли запретить никабы в Казахстане
Рахмановские ключи
Почему санаторий "Рахмановские ключи" вернули государству
Динара Халдарова
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент 2024 год Дожди Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: