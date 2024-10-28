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Законодательство РК

Убийство Шерзата Болата: расследование ведется по пяти статьям Уголовного кодекса

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 11:36 Фото: polisia.kz
В Министерстве внутренних дел РК рассказали, по каким статьям ведется досудебное расследование по факту убийства 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Как указано в ответе министра Ержана Саденова на депутатский запрос, расследование ведется по пяти статьям УК РК:

  • по ст. 99, ч. 2 – "Умышленное убийство";
  • ст. 293, ч. 3 – "Хулиганство";
  • ст. 115 – "Угроза";
  • ст. 432 – "Укрывательство преступления";
  • ст. 434 – "Недонесение о преступлении". 

В настоящее время по подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. 


"Расследование продолжается.  В его рамках будет проверена причастность других лиц, находившихся на месте происшествия, и дана правовая оценка их действиям", – сообщил министр. 

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще два человека получили телесные повреждения. В ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего подростка. Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану. 15 октября стало известно, что количество задержанных по делу об убийстве Шерзата Болата увеличилось до 10 человек. 18 октября в ДП Алматинской области сообщили о задержании еще одного подозреваемого по делу об убийстве Шерзата Болата.

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