Убийство Шерзата Болата в Талгаре: задержан еще один подозреваемый

Еще одного подозреваемого задержали по делу об убийстве Шерзата Болата, которое произошло в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 18 октября 2024 года, рассказали в Департаменте полиции Алматинской области.

"17 октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Ш. Болата задержан еще один подозреваемый – гражданин К.", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram в пятницу.

В ведомстве отметили, что на данный момент продолжается проведение комплекса оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Ход расследования находится на контроле министра внутренних дел", – подчеркнули в ДП Алматинской области.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще два человека получили телесные повреждения. Позже родные погибшего попросили найти и наказать всех виновных. 8 октября по факту убийства было возбуждено уголовное дело.

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В ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего подростка. Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану. В Талгар в тот же день прибыл первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов.

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15 октября стало известно, что количество задержанных по делу об убийстве Шерзата Болата увеличилось до 10 человек.