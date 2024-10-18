Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Убийство Шерзата Болата в Талгаре: задержан еще один подозреваемый

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, оружие, пистолет, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 14:43 Фото: Zakon.kz
Еще одного подозреваемого задержали по делу об убийстве Шерзата Болата, которое произошло в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 18 октября 2024 года, рассказали в Департаменте полиции Алматинской области.

"17 октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Ш. Болата задержан еще один подозреваемый – гражданин К.", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram в пятницу.

В ведомстве отметили, что на данный момент продолжается проведение комплекса оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Ход расследования находится на контроле министра внутренних дел", – подчеркнули в ДП Алматинской области.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще два человека получили телесные повреждения. Позже родные погибшего попросили найти и наказать всех виновных. 8 октября по факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 14:43
Акима Талгара и его заместителя освободили от должностей
, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 14:43

В ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего подростка. Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану. В Талгар в тот же день прибыл первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 14:43
Отставки продолжаются: уволен глава аппарата акима Талгарского района
, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 14:43

15 октября стало известно, что количество задержанных по делу об убийстве Шерзата Болата увеличилось до 10 человек.

Читайте также

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, пожарные, пожарный, пожарная служба, огонь, возгорание складских помещений
Пожарные предотвратили взрыв в одном из домов Актюбинской области
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию
Пропавшего молодого мужчину из Каскелена нашли убитым в другом селе
Крупный пожар в Алматы: фото с места ЧП
Крупный пожар в Алматы: фото с места ЧП
Динара Халдарова
Алматинская область Талгар 2024 год Убийство Полиция Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу
Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: