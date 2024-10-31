Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Убийство Шерзата Полата: в Минюсте рассказали об экспертизах по делу

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 13:45 Фото: Zakon.kz
В Министерстве юстиции РК рассказали, какие экспертизы проводит ведомство по факту убийства 16-летнего Шерзата Полата в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель ведомства Талгат Уали на пресс-конференции 31 октября отметил, что назначено пять экспертиз.

"Это экспертиза тела, экспертиза для определения причин возникшего пожара, фото-техническая экспертиза, молекулярно-генетическая и биологическая экспертиза. Три экспертизы уже завершены, их результаты переданы полицейским. Остальные находятся в процессе исследования", – сказал Талгат Уали.

4 октября в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат, еще два человека получили телесные повреждения. В ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего подростка.

Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану. 15 октября стало известно, что количество задержанных по делу об убийстве Шерзата Полата увеличилось до 10 человек. 18 октября в ДП Алматинской области сообщили о задержании еще одного подозреваемого по делу об убийстве Шерзата Полата.

С августа 2022 года должность прокурора Талгарского района занимал Ескендир Бекманов. 18 октября 2024 года его освободили от должности. Вместе с ним кресла лишился Саян Бакиров, который с июля 2022-го был заместителем прокурора Алматинской области. Нового прокурора назначили 30 октября.

Отметим, что от должностей были освобождены не только сотрудники прокуратуры района и области. 19 октября руководство сменили в Департаменте полиции Алматинской области. Чуть ранее, 15 октября, лишились кресел аким Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, а также руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев.

Читайте также

Жамбылская область объединяет усилия в борьбе с подростковыми правонарушениями
Жамбылская область объединяет усилия в борьбе с подростковыми правонарушениями
Зал суда, суд, присяжные, суд присяжных
Мужчина напал на водителя автобуса, погибла пассажирка: виновника лишили свободы
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Снег и тепло до 23 градусов: о погоде в первые дни ноября в Астане, Алматы и Шымкенте
Бауыржан Муканов
МЮ РК Уали Талгат Алматинская область Талгар Талгарский район 2024 год Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
В Казахстан возвращается тепло
Испания
Национальный траур объявили в Испании
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: