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Порядка 600 млрд тенге нужны для финансирования проектов машиностроения

Автомобилестроение, машиностроение, машины, машиностроительная отрасль, работники, люди на производстве , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 11:42 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев 29 октября на заседании в правительстве заявил, что общая потребность в финансировании по проектам машиностроения составляет порядка 600 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в текущем году машиностроительная отрасль в целом продолжает расти, но замедленными темпами, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Поэтому министерством принимается ряд важных мер поддержки отечественных предприятий. Во-первых, в целях увеличения доли производимой в Казахстане продукции усилена работа по заключению долгосрочных договоров и офтейк-контрактов. Ведется работа по формированию нового Реестра товаров, работ и услуг", – озвучил Канат Шарлапаев.

С его слов, по линии Самрук-Казына с отечественными производителями заключено офтейк контактов на сумму 114,9 млрд тенге, рост в 12 раз. 

"Во-вторых, во исполнение поручения в рамках государственных закупок введен приоритетный закуп более 1 500 машиностроительных товаров, что положительно повлияло на загрузку предприятий. В-третьих, на сегодняшний день, общая потребность в финансировании по проектам машиностроения составляет порядка 600 млрд тенге", – дополнил министр.

По его словам, в текущем году министерством разработано финансово-экономическое обоснование проекта по выделению средств для модернизации действующих заводов и стимулирования создания новых проектов.

"Соответствующее ходатайство о выделении бюджетных средств находится на рассмотрении в министерстве финансов. В-четвертых, одним из главных барьеров развития машиностроительного комплекса страны является нехватка квалифицированных кадров. В этой связи министерством совместно с предприятиями ведется работа по усилению целевой подготовки кадров. Отечественными компаниями разработаны образовательные программы для учебных учреждений на основе дуального обучения, которые предусматривают теоретическое обучение в организациях образования и производственную практику на базе Кентауского трансформаторного завода, Сарыаркавтопром и заводах Хёнде", – сказал Шарлапаев.

Он заявил, что планируется данный опыт распространить и на другие предприятия, запустив пилотные проекты по апробированию модели дуального обучения в отдельных регионах страны.

Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о планах увеличить объемы производства машиностроительной продукции в 2 раза к 2028 году.

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