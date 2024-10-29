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Бектенов призвал активнее покупать отечественные авто

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 11:59 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов предложил продвигать экономический патриотизм в производстве машиностроительной продукции, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Бектенов на заседании правительства 29 октября, индустриализация должна стать основным драйвером диверсификации экономики. Ускоренное развитие обрабатывающего сектора и прежде всего машиностроения должно быть локомотивом в обеспечении экономической самодостаточности.

"Мы всегда будем поддерживать отечественных производителей. Мы должны придерживаться экономического патриотизма, активно покупать казахстанскую продукцию, продвигать ее на внешние рынки", – сказал он.

Он отметил, что за последние пять лет машиностроение в стране выросло в три раза. По итогам 2023 года объем произведенной продукции превысил 4 трлн тенге. Тогда было привлечено порядка 621 млн долларов прямых инвестиций, что является рекордным показателем. Сегодня емкость рынка машиностроительной продукции Казахстана оценивается в 31,6 млрд долларов, из них только 16% приходится на продукцию отечественного производства.

"Потенциал роста отрасли очень большой. Есть также значительные возможности в развитии экспорта. В рамках своих рабочих поездок в регионы я посетил большое количество машиностроительных предприятий, наши заводы могут производить продукцию, соответствующую мировым стандартам", – убежден он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют удвоить производство машиностроительной продукции.

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