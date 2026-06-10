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События

Миллиардные аферы и наркотрафик: в МВД заявили о задержании за границей разыскиваемых преступников

Задержание, преступники , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 09:25 Фото: YouTube/mvdkontent
Министерство внутренних дел Казахстана во взаимодействии с зарубежными правоохранительными органами продолжает системную работу по установлению местонахождения и задержанию лиц, скрывающихся от уголовного преследования. Итогами с Zakon.kz 10 июня 2026 года поделилась пресс-служба МВД.

Согласно предоставленной информации, с начала текущего года:

"За пределами Казахстана установлено местонахождение 80 лиц, разыскиваемых казахстанскими правоохранительными органами, из которых задержаны 47. Кроме того, на территории республики установлено местонахождение 371 лица, находившегося в розыске по инициативе иностранных государств. Из них задержаны 107 человек".

Так, в Астане сотрудниками криминальной полиции задержан подозреваемый, находившийся в межгосударственном розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, под предлогом строительства жилого комплекса в Алматы он незаконно завладел денежными средствами дольщиков. Причиненный ущерб оценивается примерно в 1,5 млрд тенге.

В Алматы по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске правоохранительными органами Хорватии.

Он подозревается в организации преступной группы, причастной к хищению и легализации денежных средств. По имеющимся данным, сумма ущерба составляет около 30 млн евро.

В Тбилиси по запросу МВД Казахстана задержан гражданин нашей страны, находившийся в международном розыске.

В настоящее время решается вопрос его экстрадиции. Он подозревается в совершении серии мошенничеств при продаже автомобилей, в результате которых потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 118 млн тенге.

На территории Молдовы задержан гражданин иностранного государства, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Казахстана.

По данным следствия, он координировал и финансировал деятельность нарколаборатории в Карагандинской области посредством криптовалютных переводов и мессенджеров. Ранее указанная нарколаборатория была ликвидирована, из незаконного оборота изъяты наркотические средства, оборудование и прекурсоры.

"МВД Республики Казахстан продолжит работу по выявлению, розыску и задержанию лиц, скрывающихся от уголовного преследования, как на территории страны, так и за ее пределами", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее в МВД прокомментировали задержание подростков в ночное время.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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