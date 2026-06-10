В Минспорта и Федерации шахмат рассказали о финансировании Бибисары Асаубаевой

В Министерстве туризма и спорта и Федерации шахмат Казахстана озвучили объем финансирования Бибисары Асаубаевой, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев сообщил, что в 2023-2024 годах Бибисара Асаубаева получала заработную плату через Дирекцию развития спорта, размер которой составлял около 1 млн тенге в месяц.

"Что касается непосредственно выдачи средств Фонда поддержки спорта и туризма, как я уже отметил, мы с начала года вместе с ее командой, менеджерами, отрабатывали заявку от Фонда поддержки спорта и туризма. Она была положительно одобрена, и мы выдали ей из Фонда поддержки спорта и туризма на подготовку к международным стартам 100 млн тенге. Возможно, в своем заявлении Бибисара хотела рассказать о том, что вторую часть поддержки она должна была получить от Фонда поддержки спорта и туризма. Но на тот момент, к сожалению, наши средства были достаточно ограничены. Мы поддерживаем через Фонд поддержки спорта и туризма практически все федерации, которые у нас в Казахстане существуют, в том числе и крупные международные спортивные проекты", – дополнил он.

По его словам, после предоставления всех необходимых разъяснений Фонд поддержки спорта и туризма ограничился выплатой ранее выделенных 100 млн тенге.

"Если брать в динамике, как предыдущий журналист задал вопрос, динамика налицо: в 2024 году фонд выделил 63 млн тенге, в 2025 году – 79 млн тенге, в 2026 году – 100 млн тенге. Я думаю, что для одного спортсмена для подготовки этих денег как минимум должно хватить на то, чтобы он выступал на высоком международном уровне. И вместе с тем, помимо наших средств, выделяются внебюджетные средства от Федерации шахмат. Поэтому здесь, как я и отметил, вместе с Федерацией и различными подведомственными организациями было выделено порядка 210 млн тенге на подготовку. Это 210 млн тенге, если суммировать все источники финансирования в 2026 году. В прошлом году это было порядка 160 млн тенге", – продолжил Серик Жарасбаев.

Руководитель Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова также отметила, что, если рассматривать систему поддержки спортсменов исторически, ранее в Казахстане выплачивались не зарплаты, а стипендии.

"Однако размер стипендий составлял от 50 до 100 тыс. тенге в месяц – это были очень небольшие суммы, тогда как размер грантов составлял от 10 до 27 млн тенге. После прихода Тимура Руслановича суммы увеличились в три-четыре раза. На текущий момент, в 2026 году, федерация выделяет для Бибисары Асаубаевой 80 млн тенге – это ее грант. Из них 40 млн – это золотой грант, остальные 40 млн – президентский грант имени Тимура Руслановича. Кроме того, в этом году мы выделили 25 млн тенге, когда она стала чемпионкой мира по блиц-шахматам. Это большая премия – 25 млн тенге. Также лично выделили премию в размере 100 млн тенге. Но, если говорить именно о поддержке со стороны федерации, то поддержка, оказываемая нашей спортсменке, является самой большой. Другие спортсмены в золотом пакете получают только 40 млн тенге", – рассказала Гульмира Даулетова.

Журналисты уточнили, какая часть из озвученной суммы является заработной платой спортсменки, а какая – грантовой или иной финансовой поддержкой.

"Еще раз хочу подчеркнуть: федерация не выдает зарплату или стипендию. Это прерогатива Министерства спорта. Федерация выделяет грантовую поддержку в размере 80 млн тенге, которую спортсменка может направить на подготовку к международным соревнованиям, выезды, подготовку с зарубежными или казахстанскими тренерами, покупку ноутбука, занятия в тренажерном зале – то есть на любые расходы, которые могут помочь повысить уровень мастерства спортсмена. Также за счет этих целевых средств можно проводить индивидуальные учебно-тренировочные сборы", – резюмировала она.

Ранее Бибисара Асаубаева сделала важное заявление с просьбой о помощи. После этого в Министерстве туризма и спорта прокомментировали сложившуюся ситуацию.