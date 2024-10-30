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Увеличат ли размер денежного довольствия для срочников, рассказали в Минобороны

МО РК, армия, срочники , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 17:00 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Султан Камалетдинов в кулуарах Мажилиса 30 октября 2024 года рассказал, могут ли вслед за окладами для контрактников повысить денежное довольствие срочников, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что сейчас срочникам выплачивают в месяц 3,5 тыс. тенге. Они поинтересовались, достаточно ли этой суммы для удовлетворения насущных потребностей и есть ли планы пересмотреть размер этих выплат в сторону увеличения.

"Эти деньги ему даются только на личные потребности: сходить в магазин, купить какие-то сладости. Не предусмотрено (увеличить. – Прим. ред.) ", – сказал в ответ Султан Камалетдинов.

Военнослужащий срочной службы, по его словам, находится полностью на обеспечении государства. Предусмотрено трехразовое питание, обмундирование, банно-прачечное обслуживание и обеспечение канцелярскими товарами.

30 октября 2024 года Султан Камалетдинов сообщил, что контрактникам повысят оклады на 60% в течение трех лет.

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