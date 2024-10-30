Контрактникам повысят оклады на 60% в течение трех лет

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Султан Камалетдинов в кулуарах Мажилиса 30 октября 2024 года поделился хорошей новостью для контрактников, сообщает Zakon.kz.

Султан Камалетдинов отметил, что предусмотрено повышение денежного содержания военнослужащих по контракту на должностях солдат, сержантов и офицерского состава.

"Общее повышение будет в течение трех лет на 60%. Кроме того, сейчас заинтересованными госорганами проводится работа по разработке других льгот для военнослужащих, это касаемо предоставления бесплатного проезда один раз в год в отпуск, выплаты компенсации при проведении полевых выходов, льготы по выплатам коммунальных услуг. Эти вопросы еще в проработке", – отметил он.

Сколько это будет в денежном эквиваленте, он называть не стал, ссылаясь, что оклад будет зависеть от занимаемой должности.

"Сейчас наименьшее – около 90 тыс. тенге минимально получает контрактник. Это самая низкооплачиваемая сетка", – добавил вице-министр обороны.

30 октября 2024 года депутаты Мажилиса одобрили проект закона, которым вводятся новые для казахстанской системы обороны понятия: "формирование самообороны" и "доброволец".