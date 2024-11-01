Использовал служебное положение: тренер подозревается в присвоении 5,9 млн тенге

21 октября 2024 года прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу о хищении бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Расследованием установлено, что с октября 2022 года по январь 2024 года тренер по шорт-треку среди детских и юношеских команд КГУ "Школа высшего спортивного мастерства" Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, используя свое служебное положение, составлял фиктивные авансовые отчеты с увеличением фактической суммы затрат путем незаконного отражения в них лиц, которые фактически на сборы и соревнования не выезжали .

"Поступившие денежные средства тренер присваивал себе. Сумма похищенных бюджетных средств составила 5,9 млн тенге. В последующем похищенные денежные средства вовлекал в законный оборот путем зачисления на депозитный счет, откуда получал ежемесячное вознаграждение по процентной ставке 9,6%. Сумма легализованного преступного дохода в виде процентного вознаграждения по депозиту составила 613,1 тыс. тенге", – поделились подробностями в прокуратуре Костанайской области 1 ноября.

В надзорном органе уточнили, что деяния тренера квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса РК:

п. 1 ч. 3 ст. 189 (хищение вверенного чужого имущества, с использованием служебного положения, в крупном размере);

ч. 1 ст. 218 (легализация (отмывание) денег, то есть вовлечение в законный оборот денежных средств, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии).

"Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Уголовное дело направлено в суд №2 города Костанай". Прокуратура Костанайской области

17 октября 2024 года в Антикоррупционной службе рассказали о коррупционных схемах в школах Восточно-Казахстанской области.