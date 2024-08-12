В присвоении более 18 млн тенге подозревают работницу отдела образования Рудного

Прокуратура Костанайской области завершила дело о детских путевках. Об этом 12 августа 2024 года заявили в пресс-службе надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что прокуратурой города Рудного в ходе проверки в деятельности КГКП "Детский воспитательно-оздоровительный комплекс" отдела образования города Рудного" установлен факт хищения денежных средств в особо крупном размере.

"По данному факту специальными прокурорами проведено досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса РК, то есть присвоение или растрата вверенного чужого имущества. В ходе расследования установлено, что работник детского комплекса в 2022-2023 годы присвоила денежные средства на сумму свыше 18 млн тенге, полученные от граждан за покупку путевок на летний сезон в детские оздоровительные центры". Прокуратура Костанайской области

В надзорном органе отметили, что досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд.

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18 июня 2024 года стало известно, что прокуратура СКО выявила многомиллионные хищения в детских садах области.