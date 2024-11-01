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В Минтруда разъяснили меры по трудоустройству инвалидов

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалид, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 19:03 Фото: freepik
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на встрече с журналистами 1 ноября 2024 года разъяснила предложение внести компенсационные выплаты для работодателей, которые не могут взять на работу лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Светлана Жакупова отметила, что сегодня штраф как мера влияния не используется практически.

"Сегодня, если работодатель не выполняет квоту, то он должен уплачивать административный штраф в соответствии с Кодексом об административных нарушениях. А мы говорим: "Зачем штрафовать, если у него нет возможности создавать условия труда для этого человека?". Поэтому он может уплатить компенсационный взнос в отдельный Фонд, и потом уже за счет этих денег будут создать рабочие места те работодатели, которые готовы использовать труд лиц с инвалидностью", – пояснила министр.

По ее словам, депутаты парламента поддерживают введение такого инструмента.

Ранее, 31 октября 2024 года, вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, как можно повысить процент трудоустройства лиц с инвалидностью в Казахстане.

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